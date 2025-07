Il prossimo 23 settembre si terra’ una seduta straordinaria dell’Assemblea capitolina all’interno del carcere di Rebibbia. “Ringrazio la Garante dei diritti delle persone private della liberta’ personale di Roma Capitale, Valentina Calderone, per la relazione annuale presentata oggi in apertura della seduta dell’Assemblea capitolina. E’ un tema che ci sta profondamente a cuore e sul quale manteniamo alta l’attenzione”. Lo dichiara in una nota la presidente dell’Assemblea capitolina Svetlana Celli. “La condizione delle persone detenute e di chi lavora negli istituti penitenziari deve restare al centro del dibattito pubblico e politico, come ci ha recentemente ricordato anche il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Carceri: Celli, il 23 settembre seduta straordinaria Assemblea capitolina a Rebibbia