Disastro Air India il sospetto sul pilota | Aveva sofferto di disturbi mentali

Roma, 15 luglio 2025 – Per ora è solo un sospetto, ma coerente con la ricostruzione di quanto avvenuto a bordo dell’ Air India poco prima dell ’ incidente. Uno dei due piloti era depresso? Non c’è nessuna conferma ufficiale ma l’ipotesi rilanciata da media britannici e americani è perlomeno suggestiva. La lite in cabina. "PerchĂ© hai spento i motori?”. Dall’analisi della scatole nera del Boeing 787 Dreamliner con destinazione Londra precipitato pochi secondi dopo il decollo dallo scalo indiano di Ahmedabad, è emersa un’ inquietante conversazione tra i due piloti in cabina. “PerchĂ© hai spento i motori?” chiede il primo ufficiale Clive Kunder. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

