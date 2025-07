Volevo essere Robin | un incontro con Giampaolo Pippo Ricci alla villa comunale

Domenica 20 luglio, alle ore 19.30, al campetto della villa comunale di Chieti, si terrĂ un incontro pubblico con Giampaolo “Pippo” Ricci, capitano dell’Olimpia Milano e autore del libro Volevo essere Robin. L’iniziativa, promossa dal Panathlon Club Chieti presieduto da Ebron D’Aristotile, si. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

In questa notizia si parla di: volevo - essere - robin - incontro

Paura che Lucio Corsi non venga capito all'Eurovision Song Contest? Tranquilli, ha tradotto Volevo essere un duro in 6 lingue - Forse non tutti se ne sono accorti, ma Lucio Corsi, nella sua semplicitĂ sempre accompagnata alla forza della fantasia, per l'Eurovision Song Contest 2025 ha fatto in modo di far arrivare a tutti, anche cantando in italiano e rimanendo fedele alla chiave originale del testo della sua Volevo essere un duro, seconda classificata, e premio della Critica Mia Martini, a Sanremo 2025.

Eurovision 2025, Lucio Corsi conquista l'Italia con Volevo essere un duro. L'esibizione intima e le reazioni sui social: "Insegna cos'è la vera musica" - Al via martedì 13 maggio la prima semifinale della 69esima edizione dell’"Eurovision Song Contest 2025", che quest’anno si tiene alla St.

Lucio Corsi canta Volevo essere un duro per l’Italia all’Eurovision 2025 con i sottotitoli in inglese - Lucio Corsi ha cantato Volevo essere un duro sul palco dell'Eurovision Song Contest 2025 stasera, martedì 13 maggio.

Alla Bonincontro Volevo essere Robin di Pippo Ricci, dialogo con il cestista teatino; “Volevo essere Robin” – Dialoghi con Giampaolo “Pippo” Ricci a Chieti 20 luglio 2025; Libri: Volevo essere Robin, la storia di dedizione e resilienza di Giampaolo Ricci.

"Volevo essere Robin": un incontro con Giampaolo "Pippo" Ricci alla villa comunale - 30, al campetto della villa comunale di Chieti, si terrà un incontro pubblico con Giampaolo “Pippo” Ricci, capitano dell’Olimpia Milano e autore del libro Volevo essere ... Riporta chietitoday.it

Ricci, il Robin di Milano: "È l'ora di mostrare il nostro valore" - DeAgostini ha pubblicato negli scorsi giorni Volevo essere Robin, prima autobiografia di Ricci di una pur giovane vita (il 27 settembre ... Secondo sportmediaset.mediaset.it