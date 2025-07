Dormire in una villa super lusso in Alto Adige gratis in cambio di un parere sulla qualità del soggiorno? Si può sempre se si viene scelti come tester | ecco di che si tratta

“ Cercasi tester per la Sky Villa “. Un annuncio tanto insolito quanto interessante. È questa la particolare iniziativa lanciata da un grande gruppo alberghiero – Andreus Resorts – in occasione dell’inaugurazione di una serie di ville di lusso e del resort che aprirà presto le porte in Alto Adige. L’iniziativa ha un fine preciso: avere un back sincero e costruttivo. Il 19 luglio, infatti, ci sarà l’inaugurazione delle Sky Panorama e Sky Alpine family suite, mentre le esclusive Sky Ville apriranno al pubblico una settimana più tardi. È questo quanto il gruppo alberghiero della Val Passiria ha chiesto tramite newsletter per selezionare un gruppo di persone a cui offrire un pernottamento esclusivo e gratuito. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Dormire in una villa super lusso in Alto Adige gratis, in cambio di un parere sulla qualità del soggiorno? Si può, sempre se si viene scelti come tester: ecco di che si tratta

In questa notizia si parla di: villa - lusso - alto - adige

