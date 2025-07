Pomezia RM | arrestato 26enne per spaccio in casa quasi un chilo di cocaina e 35 mila euro in contanti

L’uomo ha aggredito i carabinieri durante una perquisizione. Trovati 15 pacchetti di cocaina sottovuoto e una somma ingente in contanti. Controllo di routine finito con un arresto pesante a Pomezia. I Carabinieri della compagnia locale hanno fermato un’auto su via Pontina Vecchia con a bordo due uomini albanesi, che alla vista della pattuglia hanno lanciato dal finestrino un involucro con 0,4 grammi di cocaina. I sospetti hanno portato i militari a perquisire l’abitazione di uno dei due, un 26enne giĂ noto alle forze dell’ordine. Lì, il giovane ha improvvisamente reagito con violenza, cercando di fuggire e aggredendo i carabinieri. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Pomezia (RM): arrestato 26enne per spaccio, in casa quasi un chilo di cocaina e 35 mila euro in contanti

