Litiga con la ex e tira fuori un mitra | orrore disumano il video della tragedia

È bastato un attimo, pochi secondi di follia e violenza, per trasformare una banale lite in un delitto a sangue freddo. Una giovane donna è stata uccisa per strada, sotto gli occhi indifferenti del traffico mattutino, con un'arma da guerra. Le immagini, riprese da una telecamera di sorveglianza, sono finite online e hanno scatenato ondate di indignazione. Con una scopa in mano, si avvicinava a una macchina parcheggiata. Poi il gesto improvviso, il colpo secco: un uomo esce dal veicolo, impugna un fucile d'assalto e apre il fuoco. Lei crolla sull'asfalto. Lui fugge, lasciandola esanime. Una scena agghiacciante, ripetuta in loop sui social.

Litiga con la ex e tira fuori un mitra: orrore disumano, il video della tragedia.

