Juventus Next Gen | inizio del ritiro e due amichevoli già fissate Le avversarie e tutte le date da segnarsi per i bianconeri di Brambilla

Juventus Next Gen, i bianconeri mettono nel mirino la nuova stagione! Già stabilite due amichevoli: queste sono state rese note nel comunicato. Sta per cominciare la stagione della Juventus Next Gen. I ragazzi, allenati da Massimo Brambilla, saranno attesi dall’inizio del ritiro che precederà l’avvento ufficiale della stagione 20252026. Prima di immergersi nel cuore di un nuovo campionato di Serie C, la Seconda Squadra bianconera cercherà di carburare quanta più benzina nel motore. In tal senso, funzionali saranno le amichevoli programmate contro la Pro Vercelli e l’Albinoleffe. COMUNICATO – « La stagione 20252026  della Juventus Next Gen, agli ordini di Massimo Brambilla, è pronta a iniziare. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Juventus Next Gen: inizio del ritiro e due amichevoli già fissate. Le avversarie e tutte le date da segnarsi per i bianconeri di Brambilla

Calciomercato Juventus, Nico Gonzalez sacrificabile: obiettivo 30 milioni - Riuscire a tornare competitiva per la corsa allo Scudetto è l’ obiettivo della Juventus, che vuole di conseguenza vivere un calciomercato da protagonista.

Huijsen sfida la Juventus, il padre: “Il Real Madrid è il club in cui voleva arrivare” - 2025-06-30 14:45:00 Fermi tutti! Parla il padre del difensore del Real Madrid, che domani sfiderà la sua ex squadra, la Juventus, al Mondiale per club Donny Huijsen, papà di Dean, difensore del Real Madrid ex Juventus, intervistato da TuttoJuve.

Juventus Under 16, svelato l’avversario per i quarti di finale: la sfidante dei bianconeri e tutti gli altri accoppiamenti. Tutti i dettagli - di Fabio Zaccaria Juventus Under 16, ecco chi incontreranno i bianconeri ai quarti: sarà il Genoa lo scoglio per i ragazzi di Grauso.

Come #Bremer, anche per la #Juventus #NextGen un ‘nuovo acquisto’ sarà il ritorno di #PedroFelipe, 8 mesi dopo l’infortunio È rientrato domenica (una settimana prima del via del ritiro) per allenarsi: sarà una stagione di rinascita, con vista 1ª squadra… Vai su X

MERCATO GRANATA La Reggiana è alla ricerca di giovani in questa ottica ha sondato la Juventus per l'attaccante Alessio Vacca, (33 presenze e 16 gol) classe 2005 (foto) che è stato inserito nella rosa della Juve Next Gen. Su di lui anche la Carrarese. Le al Vai su Facebook

Juve, si riparte a fine luglio: appuntamento alla Continassa, poi ritiro in Germania; Calendario Juve: il rientro alla Continassa, il ritiro in Germania e le prime amichevoli; Ledonne nuovo colpo del Novara: talento del 2004 in arrivo dalla Juventus Next Gen.

Juventus Next Gen, domani inizia la stagione: il programma delle amichevoli - La stagione 2025/2026 della Juventus Next Gen è pronta a prendere il via. Riporta ilbianconero.com

TRA IL RADUNO E IL RITIRO - Alcuni hanno già rinforzato i ranghi per il Mondiale per club: da Garofani in porta al bomber Mancini, i giovani bianconeri vicini alla prima squadra ... Scrive gazzetta.it