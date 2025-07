Minorenne abusata con la complicità della madre dura condanna ad un 44enne

Sette anni e sei mesi di reclusione e in più una provvisionale (data soltanto alla vittima) di 25mila euro, oltre all'interdizione perpetua dai pubblici uffici. E' questa la condanna che oggi 15 luglio è stata inflitta nei con fronti di un 44enne (difeso dall'avvocato Aldo Masserut), residente in. 🔗 Leggi su Trevisotoday.it

