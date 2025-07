Fabriano (Ancona), 15 luglio 2025 — All’ospedale ‘Engles Profili’ di Fabriano riapre domani il reparto di Pediatria, dopo una chiusura che era stata avviata dal febbraio 2019, quando il punto nascita era stato progressivamente smantellato, con un declassamento a semplice modalità ambulatoriale, nonostante la presenza di quasi 8 mila bambini nel comprensorio. Una scelta delle istituzioni, in particolare voluta dalla Giunta dell’ex governatore Luca Ceriscioli, che aveva creato non pochi problemi agli abitanti della ‘Città della Carta’, costretti a muoversi verso Jesi o nella più vicina Branca, in Umbria, all’ospedale di Gualdo Tadino e Gubbio, nel caso di arrivo prossimo di un proprio figlio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Fabriano, riapre il reparto Pediatria dopo 6 anni