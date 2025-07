ABBONATI A DAYITALIANEWS Un evento significativo si è svolto a Latina per celebrare il 102° compleanno di Mario Ciavaglia, Carabiniere a Cavallo del Primo Squadrone Pastrengo in congedo. L’occasione ha visto la partecipazione delle autoritĂ locali e il riconoscimento per l’impegno e il servizio reso durante la sua carriera nell’Arma dei Carabinieri. Un momento di celebrazione con le autoritĂ . Durante la cerimonia, il Col. Christian Angelillo, Comandante Provinciale dei Carabinieri di Latina, insieme al Capitano Leonardo Di Tomassi, Comandante Interinale del Reparto Territoriale di Aprilia, e al Luogotenente C. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Anche il Comando Provinciale di Latina celebra i 102 anni di Mario Ciavaglia