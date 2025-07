A1 incidente tra auto e camion in galleria Tre morti ferite una donna e una bimba

Intorno alle 14.30 all'interno di una galleria sulla A1, all'altezza di Barberino del Mugello (Firenze), lungo la Variante di Valico, si è verificato un incidente stradale tra un camion e un'automobile che ha causato la morte di tre persone e il ferimento di altre due, tra cui una bambina. L'altro ferito è una donna di 35 anni (in codice rosso): entrambi sono stati portati in ospedale in elicottero. Il tratto autostradale verso Bologna, tra Firenzuola e Badia, è stato chiuso. Aspi segnala una coda di 7 km a partire da Aglio. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e la polizia stradale. Chi è diretto verso Bologna deve uscire a Firenzuola, prendere la Ss 65 e rientrare in autostrada a Sasso Marconi. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - A1, incidente tra auto e camion in galleria. Tre morti, ferite una donna e una bimba

In questa notizia si parla di: incidente - camion - galleria - donna

Fasano-Locorotondo: incidente, camion finisce in un campo Strada statale 172-dir - L'articolo Fasano-Locorotondo: incidente, camion finisce in un campo Strada statale 172-dir proviene da Noi Notizie.

Incidente A14 tra auto e 2 camion sulla diramazione per Ravenna: traffico e code - Ravenna, 23 aprile 2025 - Traffico e code questa mattina sulla Diramazione per Ravenna dell’A14, a causa di un incidente avvenuto attorno alle 9.

Incidente A14 tra auto e 2 camion sulla diramazione per Ravenna: code e tratto chiuso - Ravenna, 23 aprile 2025 - Traffico, code e tratto chiuso. A causa di un incidente avvenuto questa mattina attorno alle 9.

Tragico incidente in Tangenziale A perdere la vita un uomo e una donna a bordo di una motocicletta, che inizialmente avrebbe urtato un camion. In corso le indagini per determinare l'accaduto. Vai su Facebook

Firenze, incidente in galleria sull'A1: 3 morti, gravi una donna e una bimba: autostrada chiusa; Incidente in galleria sull'A1 a Barberino: tre morti, ferite gravemente una donna e una bimba. Tratto chiuso sulla Variante di valico, lunghe code; Incidente sull'autostrada A1 tra Fiorenzuola e Badia, 3 morti nello scontro tra camion e auto in galleria.

Incidente mortale in galleria sulla A1 Direttissima: tre vittime, ferite gravi una donna e una bambina - BARBERINO DEL MUGELLO – Tragico incidente stradale nel primo pomeriggio di oggi, martedì 15 luglio, all’interno della galleria di Base sull’autostrada A1 Direttissima, nel tratto compreso tra Firenzuo ... Come scrive msn.com

Firenze, incidente in galleria sull’A1: 3 morti, gravi una donna e una bimba: autostrada chiusa - Tre uomini morti, una 35enne e una bambina ferite gravemente: è il bilancio di un gravissimo incidente avvenuto tra un camion e un'auto intorno alle 14 ... Scrive fanpage.it