Ex Ilva | decisione rinviata al 31 luglio Il giorno prima si terrà la prima seduta del consiglio comunale di Taranto

L'incontro al ministero delle Imprese sull'ex Ilva si è concluso con un verbale che rinvia al 31 luglio la decisione finale e istituisce una commissione tecnica finalizzata a dare maggiori elementi a tutte le opzioni, come previsto nella proposta formulata dal Mimit oggi. Il 30 luglio si terrà il primo incontro del consiglio comunale di Taranto. Quindi è stata accolta la richiesta del sindaco Piero Bitetti di spostare la decisione finale al giorno seguente il consiglio comunale e con l'occasione di approfondire la questione dei gas. Sarebbe intanto confermata la convocazione della conferenza dei servizi per il rilascio della nuova Aia per giovedì 17 luglio al ministero dell'Ambiente, nonostante non sia stato firmato l'accordo interistituzionale.

Urso: «Due le opzioni possibili, entro il 15 luglio va firmato l’accordo». Bitetti: «No ad impianti nel porto e sulla decisione finale coinvolgiamo i sindacati» Vai su Facebook

Futuro dell’ex Ilva rimane un rebus: decisione rinviata al prossimo 31 luglio - L'incontro previsto al ministero delle imprese si è concluso con un rinvio della decisione finale al prossimo 31 luglio. Secondo trmtv.it

Ex Ilva, il rigassificatore divide Taranto: ultimi negoziati prima dell’Aia. Danieli sotto i riflettori: il parere degli analisti - Al Mimit si cerca un'intesa per il piano di decarbonizzazione dell'ex Ilva. Riporta milanofinanza.it