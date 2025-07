Sinner-Djokovic svelata tutta la verità | da non credere

La verità su Sinner e Djokovic ha lasciato senza parole tutti gli appassionati di tennis: nessuno l’avrebbe immaginato. Jannik Sinner ha trionfato per la prima volta a Wimbledon battendo sul Centrale il grande rivale Carlos Alcaraz. Una gioia indescrivibile per il numero 1 al mondo e per tutti i tifosi, specialmente perché arrivata dopo la squalifica di tre mesi per la vicenda Clostebol e la bruciante sconfitta nella finale del Roland Garros contro lo spagnolo dopo aver avuto tre match point a disposizione. Sinner si è quindi preso una rivincita completa: dal secondo set in poi ha dominato l’avversario, mostrando non solo un ottimo livello di gioco ma anche la tranquillità dei grandi campioni. 🔗 Leggi su Glieroidelcalcio.com

