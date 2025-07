Il cancelliere austriaco Christian Stocker a Palazzo Chigi da Meloni

Roma, 15 lug. (askanews) - La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha ricevuto a Palazzo Chigi il cancelliere federale austriaco, Christian Stocker, il quale lunedì ha giĂ incontrato il capo dello Stato Sergio Mattarella. Dopo l'accoglienza il colloquio bilaterale e la conferenza stampa congiunta. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Il cancelliere austriaco Christian Stocker a Palazzo Chigi da Meloni

In questa notizia si parla di: cancelliere - austriaco - christian - stocker

L’ex cancelliere austriaco Kurz assolto in appello dall’accusa di falsa testimonianza - Il 26 maggio l’ex cancelliere conservatore Sebastian Kurz è stato assolto dalla corte d’appello di Vienna dopo che in primo grado era stato condannato a otto mesi di prigione con la condizionale per falsa testimonianza.

Ex cancelliere austriaco assolto dalla falsa testimonianza - L’ex cancelliere austriaco Sebastian Kurz è stato assolto in appello dalle accuse di falsa testimonianza per cui era stato condannato in primo grado nel 2024.

L’ex cancelliere austriaco Kurz assolto in appello dall’accusa di falsa testimonianza - Il 26 maggio l’ex cancelliere conservatore Sebastian Kurz è stato assolto dalla corte d’appello di Vienna dopo che in primo grado era stato condannato a otto mesi di prigione con la condizionale per falsa testimonianza.

Il Presidente della #Repubblica, Sergio #Mattarella, ha ricevuto al #Quirinale il Cancelliere federale austriaco, Christian #Stocker. @Quirinale @_CStocker Era presente il Ministro degli Affari #Esteri e della Cooperazione Internazionale, Antonio #Taja Vai su X

Il Presidente della #Repubblica, Sergio #Mattarella, ha ricevuto al #Quirinale il Cancelliere federale austriaco, Christian #Stocker. Era presente... Vai su Facebook

Il cancelliere austriaco Christian Stocker a Palazzo Chigi da Meloni; Incontro con Christian Stocker, Cancelliere federale austriaco; Il cancelliere austriaco Christian Stocker a Palazzo Chigi da Meloni.

Il cancelliere austriaco Christian Stocker a Palazzo Chigi da Meloni - (askanews) – La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha ricevuto a Palazzo Chigi il cancelliere federale austriaco, Christian Stocker, il quale lunedì ha già incontrato il capo dello ... Scrive askanews.it

Punto stampa tra la premier Meloni e il cancelliere austriaco Stocker - Se hai scelto di non accettare i cookie di profilazione e tracciamento, puoi aderire all’abbonamento "Consentless" a un costo molto accessibile, oppure scegliere un altro abbonamento per accedere ad A ... Segnala ansa.it