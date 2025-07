Delivery della droga a una donna ai domiciliari | 20enne arrestato

Porta la droga a una donna agli arresti domiciliari e viene arrestato dai carabinieri. E' quanto accaduto a Caserta dove i militari della sezione radiomobile della Compagnia del Capoluogo hanno tratto in arresto, in flagranza di reato, un 20enne di San Prisco. Il giovane è stato sorpreso. 🔗 Leggi su Casertanews.it

In questa notizia si parla di: droga - donna - domiciliari - 20enne

Donna arrestata per aver fornito droga a un procione (che sta bene) - Non è una scena da film comico, ma un vero episodio accaduto a Springfield Township, in Ohio. Lunedì sera, durante un normale controllo della polizia, gli agenti si sono imbattuti in un evento a dir poco surreale: un procione seduto nel posto di guida, con una pipa da metanfetamina tra le zampe.

Fermata una donna in auto: aveva un etto di droga nascosto nell'abitacolo - Aveva un etto di droga nascosto nell'auto. I carabinieri l'hanno fermata e perquisita e poi arrestata in flagranza di reato.

Spaccio di droga: arrestata giovane donna, sequestrate dosi e contanti - Tempo di lettura: < 1 minuto Prosegue senza sosta l’attività di controllo del territorio da parte del Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino, in linea con le direttive del Prefetto, Dott.

Cagliari, spacciava mentre era ai domiciliari: arrestato un 20enne Il giovane era sotto posto a misura cautelare per fatti di droga Vai su Facebook

Muravera, mangia per sbaglio la droga del figlio pusher: lei in ospedale, lui in arresto -; Spaccio di cocaina e hashish al quartiere Tamburi, due arresti della polizia; Roma, pierre di discoteche agli arresti domiciliari per stupro: evade e violenta un'altra ragazza all'Eur.

Sorpresa con droga in casa durante il blitz, subito spedita ai domiciliari - Era stata arrestata alcuni giorni fa nella zona del ‘Connolo’ in via Claudio Miccolo. internapoli.it scrive

Armi e droga, ai domiciliari due rampolli Bari vecchia - La gip di Bari Valeria Isabella Valenzi ha convalidato l'arresto (ai domiciliari) dei cugini Loreta e Christian Capriati, 32enne e 20enne nipoti del boss Antonio Capriati, trovati in possesso di ... Lo riporta ansa.it