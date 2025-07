Incendio a valle di Petrusa | le fiamme s' avvicinano alle abitazioni chiesto l' intervento di un canadair

È stato richiesto l'intervento del canadair. Bisogna fare in fretta a circoscrivere l'incendio che è scoppiato nell'area poco distante dalla Rotatoria degli Scrittori, a valle di contrada Petrusa. In fretta perché, spinto dal vento, il fuoco si sta avvicinando alle abitazioni. Il fuoco è, almeno. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

