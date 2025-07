Roma ufficiale l’arrivo di Mandjou Camara | colpo per il settore giovanile

La Roma mette le mani su un nuovo giovane talento. È arrivata l’ufficialità del tesseramento di Mandjou Camara, esterno offensivo classe 2009, che si aggregherà al settore giovanile giallorosso. Il club capitolino ha depositato il contratto del calciatore in Lega Serie A, rendendo ufficiale l’ingresso del guineano all’interno del vivaio romanista. Camara arriva da svincolato dopo la fuoriuscita della SPAL dai campionati professionistici, evento che ha permesso al ragazzo di liberarsi gratuitamente. Nuova scommessa per il futuro giallorosso. Camara, impiegato prevalentemente come esterno d’attacco, ha mostrato qualità interessanti nelle giovanili del club estense, e sarà ora valutato dallo staff del settore giovanile romanista per inserirlo nel percorso di crescita a Trigoria. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Roma, ufficiale l’arrivo di Mandjou Camara: colpo per il settore giovanile

In questa notizia si parla di: roma - mandjou - camara - settore

Roma, colpo per il futuro: in arrivo Mandjou Camara, classe 2009 - La Roma guarda avanti e punta ancora forte sul vivaio. Mentre la Prima Squadra lavora a Trigoria agli ordini di Gasperini, il settore giovanile giallorosso si arricchisce di un nuovo prospetto: Mandjou Camara, attaccante classe 2009, è vicinissimo a vestire la maglia della Roma.

Mandjou Camara si unisce al Settore Giovanile giallorosso. L'attaccante classe 2009 ha militato nella Spal. Foto @OfficialASRoma Vai su X

FOTO - Ufficiale, Mandjou Camara è un nuovo giocatore della Roma; Roma, nuovo talento per il vivaio: preso il giovane Mandjou Camara; Roma, colpo in prospettiva: Mandjou Camara arriva per rinforzare le giovanili.

Roma, colpo in prospettiva: Mandjou Camara arriva per rinforzare le giovanili - Il giovane attaccante ha firmato con il club giallorosso, e il suo contratto è stato regolarmente depositato in Lega Serie A ... Scrive msn.com

Roma, colpo in prospettiva: preso Mandjou Camara per rinforzare le giovanili - Il giovane esterno d’attacco guineano, classe 2009, si è svincolato dalla SPAL dopo che la società emiliana è stata estromessa dai ca ... Come scrive msn.com