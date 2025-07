Era meglio non farlo vedere in queste condizioni Renato Pozzetto compleanno tra choc e polemiche | cosa è successo dopo la festa

Renato Pozzetto compie 85 anni e il web si divide. L’attore milanese, vero pilastro della comicitĂ italiana, ha festeggiato il suo importante traguardo nel modo che piĂą gli somiglia: in famiglia, tra sorrisi e affetto sincero. Ma il video della festa pubblicato da Massimo Boldi ha scatenato un acceso dibattito online, tra cuori e polemiche improvvise. Nato il 14 luglio 1940, Pozzetto è molto piĂą di un’icona: è l’uomo che ha fatto ridere generazioni grazie a uno stile unico, surreale e sempre garbato. Comico, sceneggiatore, regista e persino musicista, ha attraversato ogni epoca rimanendo fedele a se stesso e conquistando il pubblico con quell’umorismo “alla Pozzetto” che ormai è leggenda. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - “Era meglio non farlo vedere in queste condizioni”. Renato Pozzetto, compleanno tra choc e polemiche: cosa è successo dopo la festa

