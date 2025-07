Da domani chiude la tangenziale est tutti i percorsi alternativi

Saranno inevitabili i disagi alla circolazione. La tangenziale est in direzione San Giovanni chiude da domani, mercoledì 16 luglio, per 9 giorni, fino al 24 luglio, 24 ore su 24. La chiusura serve per consentire ad Anas di eseguire gli interventi di sostituzione delle barriere antirumore. 🔗 Leggi su Romatoday.it

In questa notizia si parla di: tangenziale - chiude - tutti - percorsi

Chiude per tre settimane un tratto della tangenziale di Novara - Sarà chiuso per 20 giorni un tratto della tangenziale di Novara. Lo comunica Anas. "A partire da lunedì 12 e fino a sabato 31 maggio la tangenziale di Novara sarà chiusa al traffico nel tratto compreso tra lo svincolo di Cameri e l’intersezione con la statale 32" si legge nella nota.

Tangenziale Nord, chiude lo svincolo: disagi in vista, ecco quando - Disagi in vista per gli automobilisti in transito sulla A52 Tangenziale Nord di Milano. Per consentire interventi di manutenzione alle barriere antirumore, dalle 23:00 di venerdì 9 maggio alle 6:00 di sabato 10 maggio sarà chiusa l’uscita dello svincolo di Bollate-Novate per chi proviene da Rho.

Tangenziale Nord, chiude lo svincolo: disagi in vista, ecco quando - Disagi in vista per gli automobilisti in transito sulla A52 Tangenziale Nord di Milano. Per consentire interventi di manutenzione alle barriere antirumore, dalle 23:00 di venerdì 9 maggio alle 6:00 di sabato 10 maggio sarà chiusa l’uscita dello svincolo di Bollate-Novate per chi proviene da Rho.

Incidente sulla tangenziale di Sondrio: si registrano lunghe code in direzione nord. Prestare attenzione e considerare percorsi alternativi. #Sondrio #Traffico #Incidente #Tangenziale #Viabilità #Code #SicurezzaStradale#tsn #telesondrio #news #valtellina # Vai su Facebook

Tangenziale est chiusa dal 16 al 24 luglio, nuove barriere antirumore. Come cambia la viabilità ; Lavori notturni sulla tangenziale di Bologna: chiusure e percorsi alternativi; Prolungamento della tangenziale di Novara: Anas chiude alcune strade per i cantieri, ecco orari e date.

Tangenziale di Mestre chiusa per una notte: ecco tutti i percorsi ... - Dalle ore 23 di giovedì 28 alle 5 di venerdì 29 aprile verrà chiusa al traffico la Tangenziale di Mestre (autostrada A57) nel tratto compreso tra lo svincolo Terraglio e l ... ilgazzettino.it scrive

Tangenziale di Napoli, tutte le chiusure di agosto 2024 e i percorsi ... - Svincoli e uscite chiuse sulla Tangenziale di Napoli (Autostrada A56) per il periodo di agosto 2024 e inizio settembre. Scrive fanpage.it