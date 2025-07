Si chiama “ Cani Gratis ” la particolare iniziativa lanciata da Trenitalia. Per tutta l’estate e fino al 15 settembre, gli amici a quattro zampe potranno viaggiare gratuitamente anche se non si tratterĂ di specie di piccola taglia. La promozione, infatti, permetterĂ ai padroni di viaggiare con i propri cani, attaccati al guinzaglio e muniti di museruola, sui treni Frecciarossa, Frecciargento, Frecciabianca, Intercity e Intercity Notte di Trenitalia. Al momento dell’acquisto di un biglietto, sia online che in un qualsiasi punto vendita, sarĂ possibile selezionare “Viaggia con il tuo cane” per far attivare la promozione. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “I cani viaggiano gratis in treno fino al 15 settembre”: l’annuncio di Trenitalia. Ecco le regole e le misure dei trasportini