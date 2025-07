Petralia Soprana al via i lavori di manutenzione sulla strada di collegamento frazione Raffo

Sono iniziati i lavori di manutenzione straordinaria sulla strada che collega la Frazione Raffo alla S.P. 62 di Case Verdi, importante arteria viaria per il territorio comunale e le zone limitrofe. A comunicarlo è il sindaco Pietro Macaluso e l’assessore Leonardo La Placa che ha seguito il. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

In questa notizia si parla di: lavori - manutenzione - strada - frazione

