Incidente in A1 tra Firenze e Bologna tre morti

Un mezzo pesante ha tamponato un'auto sulla Variante di Valico dell'autostrada del sole in direzione nord. In codice rosso una donna, ferita anche una bambina. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Incidente in A1 tra Firenze e Bologna, tre morti

In questa notizia si parla di: incidente - firenze - bologna - morti

Firenze, incidente sul lavoro: muratore muore cadendo da una scala - Ad accorgersi dell’accaduto è stato un uomo che ha visto il muratore a terra e ha dato l’allarme ma purtroppo, quando sono arrivati i soccorritori del 118, il 46enne era già morto L'articolo Firenze, incidente sul lavoro: muratore muore cadendo da una scala proviene da Firenze Post.

Firenze, un morto e un ferito nell’incidente in A11. Tratto chiuso a lungo - Firenze, 26 aprile 2025 – Brutto incidente sull’autostrada A11, nel tratto fiorentino, poco prima dell’uscita di Sesto in direzione del capoluogo.

Incidente in A11, tratto chiuso poco prima di Sesto Fiorentino in direzione Firenze - Firenze, 26 aprile 2025 – Brutto incidente sull’autostrada A11, nel tratto fiorentino, poco prima dell’uscita di Sesto in direzione del capoluogo.

#Firenze 3 morti e 2 feriti per un #incidente nel primo pomeriggio all'interno della galleria di base sull'A1, in direzione nord, lungo la variante di valico. Tra i feriti, anche una bambina. Chiuso il tratto verso Bologna, tra Firenzuola e Badia. Si è formata una lung Vai su X

Nell'intera Città metropolitana 48 i decessi (29 in meno, una diminuzione del 37,7%). Tendenza più marcata a Bologna dove i morti calano del 47,6%. Larghetti: «La riduzione dei picchi di velocità si conferma come la misura più efficace» Vai su Facebook

Firenze, incidente in galleria sull'A1: 3 morti, gravi una donna e una bimba: autostrada chiusa; Incidente in A1, tre morti: scontro tra camion e auto in galleria, tratto chiuso. Diretta; Incidente in A1 tra Firenze e Bologna, tre morti.

Incidente in A1, tre morti: scontro tra camion e auto in galleria, tratto chiuso. Diretta - È successo tra Firenzuola e Badia nel comune di Barberino del Mugello in direzione Bologna. Come scrive lanazione.it

Incidente sulla A1 nella Variante di Valico: morti 3 uomini. Due ferite, tra loro anche una bambina - Circolazione interrotta e coda di 7 chilometri dallo svincolo di Aglio ... Riporta rainews.it