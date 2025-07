In gravidanza avanzata rintracciata al parco e sottoposta a parto cesareo d’urgenza

È stato un intervento particolarmente delicato e complesso, quello che ha visto coinvolta nella mattinata di ieri, lunedì 14 luglio, la Polizia Locale di Modena a tutela della salute di una donna in gravidanza avanzata e del nascituro che portava in grembo. Una vicenda che si è conclusa con il. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

In questa notizia si parla di: gravidanza - avanzata - rintracciata - parco

In gravidanza avanzata, donna rintracciata al parco XXII aprile e ricoverata.

IN GRAVIDANZA AVANZATA, DONNA RINTRACCIATA AL PARCO XXII APRILE E RICOVERATA - È stato un intervento particolarmente delicato e complesso, quello che ha visto coinvolta nella mattinata di ieri, lunedì 14 luglio, la Polizia Locale di Modena a tutela della salute di una donna in g ... Come scrive tvqui.it