I Carabinieri fermano oltre 140 veicoli nella movida notturna: anche tre segnalazioni alla Prefettura per uso personale di stupefacenti. Nel cuore della movida dei Castelli Romani, i Carabinieri della Compagnia di Frascati hanno effettuato una vasta operazione di controllo per prevenire episodi di illegalitĂ nei comuni di Frascati e Grottaferrata. Sono state controllate circa 200 persone e 140 veicoli. Nel corso dei controlli, un 24enne di origini egiziane è stato fermato per un atteggiamento sospetto. Addosso gli sono stati trovati 14 grammi di hashish suddivisi in 9 dosi e una dose di cocaina. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Castelli Romani: controlli antidroga tra Frascati e Grottaferrata, due giovani denunciati