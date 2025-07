Ilva l’accordo con gli enti locali slitta a fine mese | una commissione per il gas e spunta un impegno sugli esuberi

Nessuna intesa ma solo un verbale di accordo che posticipa la decisione definitiva. L’ Ilva resta in bilico e serviranno almeno altri 15 giorni per arrivare a un accordo di programma con gli enti locali. Regione Puglia e Comune di Taranto spuntano due settimane per esplorare alternative alla nave rigassificatrice e il sindaco della città Pietro Bitetti avrà così anche il tempo di passare dal Consiglio Comunale cercando una sponda che non lo lasci con il cerino in mano nel dare il via libera ad altri 7-8 anni di produzione con gli altoforni e al rigassificatore mobile nel porto. È una via stretta quella che il governo sta provando a esplorare per evitare di dover intraprendere quella ancora più tortuosa di un “piano B” con gli impianti di preriduzione, necessari per alimentare i forni elettrici che renderanno “green” l’acciaieria, da costruire altrove. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Ilva, l’accordo con gli enti locali slitta a fine mese: una commissione per il gas e spunta un “impegno” sugli esuberi

In questa notizia si parla di: accordo - ilva - enti - locali

Ex Ilva, nuovo tavolo lunedì. Urso: «La procura ha messo a rischio la ricoversione, ora un accordo di programma» - «Si è appena concluso a Palazzo Chigi il tavolo di confronto con i sindacati, che abbiamo doverosamente subito convocato, e cui abbiamo prospettato quali possono essere le conseguenze.

Ex Ilva, nuovo tavolo lunedì. Urso: «La procura ha messo a rischio la riconversione, ora un accordo di programma» - «Si è appena concluso a Palazzo Chigi il tavolo di confronto con i sindacati, che abbiamo doverosamente subito convocato, e cui abbiamo prospettato quali possono essere le conseguenze.

Ex Ilva, cambia la bozza dell?accordo: la nave per il gas ?a tempo?. E Urso va in missione a Baku - I ministeri correggono il tiro sulla bozza dell?accordo di programma sull?ex Ilva. Trasmesso ieri alla Regione Puglia e agli enti locali un nuovo testo dove la novità più.

Ilva, gli enti locali studiano la bozza: poche ore per decidere sull’accordo Vai su X

Accordo di Programma. Nuova Autorizzazione integrata ambientale. Il Ministro Urso, sull’ex Ilva, sceglie di non scegliere. E consegna nelle mani degli enti locali il cerino acceso ? L'informazione nel palmo della tua mano. Resta connesso con la nostra app ? Vai su Facebook

Ex Ilva, la decisione sull’accordo rinviata al 31 luglio; Ilva, l’accordo con gli enti locali slitta a fine mese: una commissione per il gas e spunta un…; Ex Ilva, al via la riunione con gli enti locali.

Emiliano, l'accordo per l'ex Ilva ancora deve maturare - "L'accordo di programma ha ancora bisogno di maturare dentro la logica degli enti locali, perché purtroppo l'Italia sta delegando al Comune di Taranto, ancora una volta, il suo destino industriale e n ... msn.com scrive

Emiliano: "L''accordo per l'ex Ilva deve ancora maturare" - "L'orizzonte è difficile, la vicenda è drammatica" ha ribadito il governatore pugliese prima dell'incontro al Ministero delle Imprese ... Come scrive rainews.it