Possibile indizio sul prossimo numero di maglia di Kevin De Bruyne? La foto spuntata sui social sembra non lasciar spazio ad interpretazioni. Nel giorno delle visite mediche di Noa Lang e delle conferma da parte del Bologna dell’affare Sam Beukema, il Napoli ha messo in mostra nuovi scatti che ritraggono il fuoriclasse Kevin De Bruyne. Il belga, che ha sposato il progetto del club di Aurelio De Laurentiis, è ufficialmente un giocatore azzurro e presto potrà dare il suo contributo in campo per alzare il livello della squadra, ma anche di tutta la Serie A, che non ha perso occasione per accoglierlo con un post dedicato sui social della Lega. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - De Bruyne, c’è un indizio sul numero di maglia: lo scatto non lascia dubbi