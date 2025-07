Filctem chiede incontro al prefetto con rappresentanti Versalis e Confindustria

BRINDISI - Filctem continua la sua mobilitazione contro la scelta di Eni Versalis di fermare la chimica di base in Italia, non avendo sottoscritto a Roma il protocollo ministeriale dello scorso 10 marzo 2025. Il riferimento è a quanto comunicato lo scorso 1 luglio dall'azienda, ovvero la chiusura. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

La FILCTEM chiede incontro al Prefetto su “Attività lavoratori in appalto Versalis e rinnovo appalti; Versalis: Cgil scrive a Urso e a Presidenti Regioni coinvolte, modificare protocollo Eni; Versalis: Si ritardi dismissione cracking e si acceleri sui nuovi investimenti.

Filctem, AdI energia in As ha comunicato Cig con sms - La Filctem Cgil di Taranto ha inviato una nota ad Acciaierie d'Italia Energia in As, collegata ad Adi in As, rilevando che i lavoratori hanno appreso che saranno collocati in cassa integrazione ... Lo riporta ansa.it