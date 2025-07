Banda di 9 persone ruba oltre 100 auto in Brianza per rivendere i pezzi ma la riforma Cartabia li salva quasi tutti

Desio (Monza Brianza) – Rubavano le auto, quasi un centinaio i colpi commessi, per poi portarle in capannoni isolati a Bovisio Masciago, Seveso, Paderno Dugnano e “cannibalizzarle” per rivendere i pezzi di ricambio, anche online. Ma i risultati delle indagini dei carabinieri della Compagnia di Desio, che nel febbraio 2022 avevano hanno smantellato la presunta rete criminale, sono stati in gran parte vanificati al processo dalla riforma Cartabia che ora per i reati minori impone la querela delle parti offese. Della banda, composta da tre soggetti con a capo un 67enne, che si sarebbero occupati di rubare le auto, da un secondo gruppo addetto allo smontaggio e da un 54enne che avrebbe commissionato i colpi, soltanto un paio hanno patteggiato la pena intorno ai 4 anni. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Banda di 9 persone ruba oltre 100 auto in Brianza per rivendere i pezzi, ma la riforma Cartabia li “salva” quasi tutti

