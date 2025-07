La scelta della campionessa olimpica Nina Derwael | Mi ritiro a 25 anni non voglio più stressare il mio corpo

C’è chi a 25 anni deve ancora emergere, chi si sente nel pieno della carriera e chi si ritira. “Per essere protagonista ai Mondiali o alle Olimpiadi, dovrei sottoporre il mio corpo a una pressione ancora maggiore e prolungata. È un rischio che non voglio più correre”. Così Nina Derwael, ginnasta belga e oro olimpico a Tokyo 2021 (la prima del Belgio a riuscirci), ha annunciato la propria uscita di scena. Nulla di strano, se non fosse che Derwael ha ancora 25 anni. È pur vero che la ginnastica è uno sport per atlete precoci, ma c’è anche chi come la campionessa italiana Vanessa Ferrari è riuscita a centrare il suo risultato più importante, l’argento olimpico, a 30 anni compiuti. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

