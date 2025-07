PM, azienda specializzata nella progettazione, realizzazione e posa in opera di infissi in legno e legnoalluminio, ingressi in legno e blindati, porte interne e complementi in genere, ha ottenuto un importante riconoscimento da parte della Direzione Generale per la ProprietĂ Industriale – Ufficio Brevetti e Marchi (UIBM), che ha rilasciato un brevetto per un innovativo “Processo di verniciatura di telai”. Un traguardo importante per l’azienda di Mornico al Serio, attiva dal 1984, una cinquantina di dipendenti, che attesta il costante impegno in ricerca e sviluppo. PM, grazie alle diverse competenze, cura sia la fase di progettazione e ingegnerizzazione di ogni prodotto, grazie all’ufficio tecnico interno, che quella di realizzazione. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

© Bergamonews.it - Un nuovo brevetto per la Pm: ideato un innovativo processo di verniciatura dei telai