Dazi Usa le opposizioni a Meloni

Avs, Pd, M5s, Iv, Azione e PiĂą Europa chiedono nell’Aula della Camera un’informativa urgente di Giorgia Meloni sui dazi. “Trump ha deciso i dazi al 30%, una scelta irresponsabile che rischia di portare una crisi economica e sociale enorme”, Meloni “ha il dovere di condivide la strategia del governo con le opposizione. Venga immediatamente in Aula”, ha detto Angelo Bonelli di Avs. “Sono passate 72 ore dall’annuncio di Trump. La patriota smetta di nascondersi e scappare e venga a riferire. Chiediamo la convocazione della conferenza dei capigruppo per formalizzare la richiesta”, le parole della dem Chiara Braga. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Dazi Usa, le opposizioni a Meloni: “La patriota scappa, venga a dirci cosa sta facendo il governo per proteggere i lavoratori”

Meloni domani risponde in aula su dazi, guerra e salari - Non accade da quasi diciotto mesi: l’ultima volta che Giorgia Meloni si è presentata in aula a Palazzo Madama per rispondere alle domande dei senatori era il novembre 2023.

Vertice Ue-Usa: Von der Leyen e Meloni al lavoro su dazi e sostegno all’Ucraina - Ieri sera, la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha avuto una conversazione telefonica con la presidente del Consiglio italiano Giorgia Meloni, durante la quale hanno discusso di temi centrali come i dazi imposti dagli Stati Uniti a mezzo mondo e il continuo sostegno all’Ucraina.

Il rosario di Castagnetti: "Schlein non basta per vincere le elezioni. Dazi e mercati possono battere Meloni" - Presidente Mattarella, lei che toglie la collera da Pierluigi Castagnetti, abbia pietĂ di noi, lei che siede alla sinistra di Pierluigi gli rivolga la nostra supplica.

Sono arrivate le letterine di Trump che preannunciano dazi al 30%. E pensare che Meloni si era candidata a 'pontiera' per "zero" dazi, poi aveva detto che andavano bene anche al 10%, con oltre 100mila posti di lavoro a rischio.

