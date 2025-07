Ex Ilva la firma dell’accordo rinviata al 31luglio | istituita commissione tecnica

Si è concluso con la firma di un verbale – ma non ancora di un accordo – l'incontro tra il ministro delle Imprese e del Made in Italy e gli enti locali della Puglia sull'accordo di programma per l'ex Ilva di Taranto. Lo riferiscono fonti Mimit, annunciando che la decisione finale è dunque rinviata al 31 luglio, in ottemperanza alla richiesta del sindaco di Taranto per coinvolgere anche il Consiglio comunale (il cui primo incontro è previsto il giorno prima). Intanto però viene istituita una commissione tecnica il cui obiettivo è quello di fornire maggiori elementi di analisi sulle varie opzioni possibili, previsto nella proposta formulata oggi da Urso e al vaglio degli enti locali.

