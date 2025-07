Asia Sea da lunedì 21 luglio a Napoli il nuovo servizio di pulizia delle spiagge

Partiranno lunedì 21 luglio 2025 le attività di pulizia degli arenili comunali che saranno effettuate da Asia Napoli. Il servizio Asia Sea è stato presentato questa mattina nell’area della Rotonda Diaz, sulla spiaggia “Mappatella”, alla presenza del Sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, dell’Assessore alla Salute e al Verde, Vincenzo Santagada, dell’Assessore alle Infrastrutture, Mobilità e Protezione civile, Edoardo Cosenza, dell’Amministratore unico di Asia Napoli, Domenico Ruggiero, e del Direttore Affari generali e Sviluppo impianti di Asia Napoli, Carlo Lupoli. Saranno 15 i tratti di costa interessati dal nuovo servizio di Asia: Bagnoli, Gaiola, Marechiaro, Riva Fiorita, Spiaggia delle Monache, Palazzo Donn’Anna, Largo Sermoneta, Rotonda Diaz, Canalone, Piazza Vittoria, via Nazario Sauro, Boccaperti, Pietrarsa e Vico I e Vico II Marina a San Giovanni a Teduccio. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

