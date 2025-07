Lodi pendolari in protesta per i disagi in stazione Rete ferroviaria italiana | I lavori finiranno a dicembre

Lodi, 15 luglio 2025 – Proteste del Comitato pendolari del Lodigiano e sud Milano sugli "interminabili lavori alla stazione ferroviaria di Lodi", Rete ferroviaria italiana fa sapere che il "termine lavori al secondo marciapiede è fissato entro l'anno" e parla 14 milioni di investimenti. Pendolari di Lodi tra cantieri infiniti, allagamenti e promesse mancate: “Quando finirĂ tutto questo?” "I lavori per il miglioramento dell’accessibilitĂ e la riqualificazione della stazione di Lodi sono stati avviati nella seconda metĂ del 2023, con l’innalzamento, a quota 55 centimetri, sul piano del ferro, del primo marciapiede. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Lodi, pendolari in protesta per i disagi in stazione. Rete ferroviaria italiana: “I lavori finiranno a dicembre”

In questa notizia si parla di: lavori - lodi - pendolari - ferroviaria

Lodi, pendolari in protesta per i disagi in stazione. Rete ferroviaria italiana: “I lavori finiranno a dicembre”; Pendolari di Lodi tra cantieri infiniti, allagamenti e promesse mancate: “Quando finirà tutto questo?”; Disagi per il cantiere in stazione a Lodi, i pendolari: «Lavori in notturna».

Lodi, pendolari in protesta per i disagi in stazione. Rete ferroviaria italiana: “I lavori finiranno a dicembre” - Lodi, 15 luglio 2025 – Proteste del Comitato pendolari del Lodigiano e sud Milano sugli "interminabili lavori alla stazione ferroviaria di Lodi", Rete ferroviaria italiana fa sapere che il "termine ... Scrive ilgiorno.it

Pendolari di Lodi tra cantieri infiniti, allagamenti e promesse mancate: “Quando finirà tutto questo?” - I disagi sono stati segnalati dal Comitato pendolari dopo un sopralluogo: “Siamo sulla Milano–Piacenza–Bologna, non proprio una linea secondaria, ma i passeggeri ogni giorno sono costretti a uno slalo ... Segnala msn.com