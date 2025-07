Conte al governo | Contro il furto aggravato si proceda d’ufficio

ROMA – “Facciamo di nuovo una proposta al Governo e alla maggioranza in Parlamento, se davvero si vogliono occupare di sicurezza e non per slogan: esaminiamo e votiamo le proposte di legge M5S a prima firma dei nostri Federico Cafiero De Raho e Marianna Ricciardi per ripristinare la possibilitĂ per forze dell’ordine e magistratura di procedere d’ufficio contro il furto aggravato e altri reati odiosi che rendono un inferno la vita delle persone ogni giorno. Non giriamoci dall’altra parte”. Così su Facebook il leader del Movimento 5 stelle, Giuseppe Conte. “Un ottantenne disabile circondato e derubato, una ragazza buttata a terra per sottrarle la borsa. 🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - Conte al governo: “Contro il furto aggravato si proceda d’ufficio”

In questa notizia si parla di: governo - conte - furto - aggravato

“A Rocco Casalino 400mila euro per L’Isola dei Famosi 2025”, l’indiscrezione sull’ex portavoce del governo Conte - Rocco Casalino, ex portavoce del governo di Giuseppe Conte I e II, sarebbe stato contattato da Mediaset per partecipare come naufrago alla nuova edizione de L'Isola dei Famosi.

Governo, da Conte a Meloni, come cambiano i rapporti col Parlamento - L’analisi di Bistoncini partners sui trend dell’attività legislativa. Roma. L’esecutivo si conferma perno dell a forma di governo parlamentare.

Covid: governo Conte sapeva delle mascherine con certificazioni false e pagate di più - ''Nella prima fase della pandemia il governo Conte ha ricevuto importanti alert sul rischio dell’arrivo di mascherine con certificazioni false''

Un turista è appena stato derubato da una borseggiatrice. Ma c'è un colpo di scena! L'uomo si accorge del furto, reagisce con prontezza e la immobilizza. Riuscirà a recuperare i suoi averi e a farla arrestare? Non perderti la svolta inaspettata di questo video. Vai su Facebook

Furti di forme Parmigiano, denunciati il casaro e l’aiuto-casaro; Conte al governo: “Contro il furto aggravato si proceda d’ufficio”.

Conte al governo: “Contro il furto aggravato si proceda d’ufficio” - "Facciamo di nuovo una proposta al Governo e alla maggioranza in Parlamento, se davvero si vogliono occupare di sicurezza e non per slogan: ... Scrive lopinionista.it

Furto aggravato commesso in concorso, due donne indagate - I poliziotti della Squadra Mobile di Ancona, coordinati dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ancona, hanno concluso un'attività investigativa che si è conclusa con l ... Da ansa.it