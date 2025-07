Pesca Lollobrigida | Marche candidate a capitale produttiva

Le Marche “non sono più solo una regione del Centro Italia ma sono una regione centrale in Italia, per le tante idee che portano avanti. Il presidente Acquaroli ci ha chiesto e proposto di organizzare questo secondo incontro nazionale sulla pesca, dopo Mazara del Vallo, proprio qui. Ma qui avevamo avuto modo a San Benedetto del Tronto, ad Ascoli Piceno, già di incontrare il commissario europeo della pesca Kadis, con le Marche che si candidano a essere una capitale produttiva anche sulla pesca, oltre che nella piccola e media industria, nelle grandi, nei grandi marchi della qualità ”. Così il ministro all’agricoltura, alla sovranità alimentare e alle foreste, Francesco Lollobrigida, alla Loggia dei Mercanti di Ancona per l’evento ‘ Sostenibilità , Innovazione e Cooperazione nella Blue Economy per il mare ‘. 🔗 Leggi su Lapresse.it

