Cina | CEO di Nvidia elogia sviluppo dell’IA nazionale

Jensen Huang, CEO del gigante tecnologico statunitense Nvidia, ha elogiato i rapidi progressi della Cina nel campo dell'intelligenza artificiale (IA) durante la sua visita a Pechino oggi, descrivendo il mercato cinese come "grande" e "dinamico". "L'IA si sta muovendo molto velocemente in Cina", ha dichiarato Huang in un'intervista a Pechino, sottolineando il fiorente ecosistema dell'IA in Cina e indicando l'abbondanza di startup e di importanti fornitori di servizi cloud. Huang ha sottolineato il forte bacino di talenti della Cina, facendo notare che la Cina e' la patria del 50% dei ricercatori di IA del mondo.

