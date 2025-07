Incidente mortale sulla tangenziale | si decide per il processo

È stata fissata per il 23 gennaio 2026, alle ore 10:30, presso il Palazzo di Giustizia di Benevento, l’udienza preliminare relativa al procedimento penale avviato in seguito all’incidente stradale che ha provocato la morte di Eduardo Cantù, 83 anni, e della moglie Silvana Fuina, 64 anni. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

