Olaf perché la corsa per la direzione dell’antifrode Ue è un’amara sorpresa L’opinione di Butticè

L’annuncio è giunto come un fulmine a ciel sereno verso le ore 22.00 del 14 luglio, dopo la riunione in camera, a scrutinio segreto, della Commissione Controllo Bilanci del Parlamento europeo a Bruxelles. Il generale della Guardia di Finanza, Gabriele Failla, figura di spicco nella lotta alla criminalitĂ economico-finanziaria, non è stato incluso nella terna finale dalla quale la Commissione europea dovrĂ scegliere il nuovo direttore generale dell’Olaf ( Ufficio Europeo per la Lotta Antifrode ). Nonostante un’audizione che molti tecnici presenti hanno definito eccellente, i voti del Parlamento e del Consiglio hanno visto prevalere gli altri tre candidati. 🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - Olaf, perchĂ© la corsa per la direzione dell’antifrode Ue è un’amara sorpresa. L’opinione di Butticè

