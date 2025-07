Operaio vola dal tetto di un capannone da oltre sei metri sfiorata la tragedia

Dopo un volo di diversi metri da un tetto di un capannone resta ferito ma, fortunatamente, non in modo grave. Una sorta di vero e proprio miracolo quello avvenuto nella mattinata odierna ad Anagni nel nord della provincia di Frosinone. L'incidente è avvenuto in via Perelle. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

L'operaio stava eseguendo dei lavori di ristrutturazione al tetto di un capannone. E' precipitato al suolo dopo un volo di sette. Trasportato in ospedale in elicottero Vai su Facebook

