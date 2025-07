Aggredì Grealish schiaffeggiandolo e urlandogli idiota | DASPO di 3 anni al tifoso del Manchester United

Il fatto accadde a margine del derby di Manchester a Old Trafford lo scorso aprile. Il giovane tifoso, malgrado il pentimento e le scuse, non potrĂ piĂą accedere ad uno stadio per i prossimi 3 anni. Lo United gli aveva revocato immediatamente l'abbonamento che possedeva da 12 anni. 🔗 Leggi su Fanpage.it

