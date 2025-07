La Pubblica amministrazione torna a piacere ai giovani purché decida Il report Swg

C'è un'Italia che non si limita più a sognare riforme strutturali, ma le pretende. Un'Italia giovane, che non crede alla narrazione logora della Pubblica Amministrazione come monolite lento e autoreferenziale, ma che ne reclama una trasformazione radicale. È questo il segnale che emerge dal report "PA e Infrastrutture" realizzato da SWG ed EY, pubblicato nei giorni scorsi, che ha indagato la percezione degli italiani sulle priorità infrastrutturali e il ruolo della macchina pubblica. Un'indagine che racconta non solo di opinioni, ma di visioni. E, sorprendentemente, di fiducia. Sì, perché se da un lato il giudizio complessivo sulla Pa resta tendenzialmente critico (solo il 27% degli italiani ne ha un'opinione positiva), dall'altro i giovani tra i 18 e i 34 anni mostrano un'apertura inedita: ben il 36% valuta la Pubblica Amministrazione in modo favorevole.

