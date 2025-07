Ex Ilva altra fumata nera | arriva un altro rinvio

Altra fumata nera sul futuro dell?ex Ilva, la giornata di oggi, annunciata come decisiva, ha partorito un ennesimo rinvio. La riunione tra ministero, Regione, Comune e Provincia, infatti, si. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it © Quotidianodipuglia.it - Ex Ilva, altra fumata nera: arriva un altro rinvio

Incendio all’Ex Ilva, la procura di Taranto sequestra l’impianto. Urso: rischiamo un’altra Bagnoli - Ci sono tre indagati nell’ambito dell’inchiesta della procura di Taranto sull’incendio verificatosi la mattina del 7 maggio a una delle tubiere dell’altoforno 1 che ha portato al sequestro probatorio dell’impianto.

Ex Ilva, altra tegola: annullata la gara su acciaio green - Altra tegola sulle ambizioni green dell'ex Ilva. Il Consiglio di Stato ha confermato l'annullamento dell'aggiudicazione a favore di Paul Wurth Italia dell'appalto per la realizzazione.

Stop idrogeno verde. Un’altra mazzata dei giudici sull’Ilva - Il Consiglio di Stato: rifare la gara da 1 miliardo per il primo impianto italiano. Si complica la trattativa con Baku Steel.

Ex Ilva, altra fumata nera: arriva un altro rinvio; L'incendio di un altoforno dell'ex Ilva di Taranto.

Fumata nera per l'ex Ilva, confronto rinviato a martedì - L'incontro al ministero è durato più di otto ore ma non è stato trovato l'accordo: preoccupazione anche per gli stabilimenti piemontesi ... Lo riporta rainews.it

