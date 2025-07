Roma Montesacro | garage usato per spacciare droga in casa trovate armi Arrestato un 29enne

Un’auto sospetta ha portato la Polizia a scoprire due box con cocaina, una pistola rubata e soldi contanti. L’uomo è finito in carcere. È stato l’insolito via vai di un’auto bianca tra i garage di due condomini in zona Montesacro, a Roma, a mettere in allerta i Falchi della Squadra Mobile. Dopo una serie di appostamenti, gli agenti hanno deciso di intervenire, trovando all’interno del veicolo 2600 euro in contanti e le chiavi di un secondo box nello stesso stabile. Nel garage rialzato, i poliziotti hanno scoperto un armadio blindato con dentro diverse dosi di cocaina pronte per lo spaccio, due coltelli usati per dividere la droga e una pistola calibro 7. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Roma, Montesacro: garage usato per spacciare droga, in casa trovate armi. Arrestato un 29enne

