Progetto Pulse | parte la raccolta di idee dei giovani su affettività e sessualità

Prende il via in occasione del festival musicale Fiorachella (18 e 19 luglio 2025) la fase sperimentale del Progetto Pulse, promosso dall’Amministrazione comunale di Fiorano Modenese, in collaborazione con l’Educativa di strada distrettuale. L’obiettivo è coinvolgere ragazze e ragazzi tra i 18. 🔗 Leggi su Modenatoday.it