Nel nuovo disco di Travis Scott c' è anche Massimo Ranieri

Grande successo per il nuovo disco di Travis Scott, JACKBOYS 2. A poche ore dalla pubblicazione, l’album è arrivato in cima alle classifiche di mezzo mondo. Un successo prevedibile per un disco che "parla" anche un po' napoletano. Infatti, nella traccia “2000 Excursion”, è stato usato anche un. 🔗 Leggi su Napolitoday.it