Roma 74 chili di droga non sequestrati e finiti in mano a due pusher | sospesi 4 poliziotti

Quattro agenti appartenenti alla polizia di Stato, fino al 2023 in servizio al commissariato di San Lorenzo a Roma, sono stati sospesi dal servizio dal gip del tribunale di Roma, Emanuela Attura, che il 23 giugno aveva emesso un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 16 persone in. 🔗 Leggi su Romatoday.it

In questa notizia si parla di: roma - sospesi - chili - droga

Funerali di Papa Francesco: strade chiuse, metro potenziata e bus sospesi a Roma - Strade chiuse, modifiche alla rete bus, metro e tram di Roma. Corse aggiuntive anche per i treni regionali e un piano di mobilità alternativa attorno a San Pietro.

Il Pd Abruzzo a Roma per la manifestazione pro-Gaza: "I rapporto con il governo di Israele vanno sospesi" - Il Partito democratico abruzzese sarà in piazza a Roma per Gaza per sostenere “con convinzione – annuncia – la decisione assunta dalle Regioni Puglia ed Emilia-Romagna, governate dal centrosinistra, di sospendere ogni rapporto istituzionale con l’attuale governo israeliano, responsabile di gravi.

Israele-Iran, primi effetti della guerra. Ita si mobilita: sospesi i voli Roma-Tel Aviv fino al 31 luglio - Ita: "La sicurezza dei nostri passeggeri, degli equipaggi e del personale di terra è la nostra massima priorità "

Roma, 74 chili di droga non sequestrati e finiti in mano a due pusher: sospesi 4 poliziotti https://ift.tt/H594knK Vai su X

Blitz all'alba di oggi, lunedì 7 luglio, a Roma. Un elicottero ha svegliato, per così dire, i residenti di Giardinetti, Torre Spaccata e Quarticciolo. Pale motorizzate che si sono sentite, per ore, anche a Centocelle, Don Bosco e sulla Tuscolana. Il motivo è una opera Vai su Facebook

Inchiesta Don Rodrigo: quattro poliziotti sospesi, omisero il sequestro di oltre 70 chili di droga; Blitz a Roma, una tonnellata e mezzo di droga da Spagna e Marocco: 16 arresti, tra loro anche due poliziotti; Traffico di droga dal Sudamerica e dalla Spagna, sedici arresti. Ci sono anche due poliziotti, indagati altri cinque agenti.

Bimba trovata in casa tra rifiuti e chili di droga: salvata da una segnalazione sull'app della polizia - In tutto nell'appartamento sono stati scovati due chili di stupefacenti, parte dei quali erano nascosti tra le lenzuola in cui dormiva la piccola. Da today.it

Spaccio Roma, 600 chili di droga stipata in un garage: arrestato 36enne - È la scoperta che hanno fatto i poliziotti nella zona di Fonte Nuova, piccola cittadina nell’hinterland della ... Si legge su quotidiano.net