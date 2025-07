Borsa | Europa peggiora Wall Street contrastata Milano -0,4%

Accorciano il passo le principali borse europee dopo l'avvio contrastato dei listini Usa dopo il rialzo sopra le stime dell' inflazione americana al 2,7% su base annua in giugno. La peggiore è Madrid (-0,95%), preceduta da Milano (-0,4%) e Londra (-0,1%). Invariate Parigi e Francoforte, positiva invece Amsterdam (+0,52%). Debole il Dow Jones (-0,13%), in rialzo invece il Nasdaq (+0,8%). Risale a 85,3 punti lo spread tra Btp e Bund tedeschi contro i 69,8 della Francia e i 175,2 degli Usa. In calo di 5,9 punti il rendimento annuo italiano al 3,53% e di 4,8 punti quello tedesco al 2,68%. Si rafforza il dollaro a 0,86 euro e sopra quota 0,74 sterline, mentre cede il Bitcoin (-3,22% a 117.

