Pioggia e temporali in arrivo ma da giovedì il tempo migliora

Dalla giornata di mercoledì ci sarà una leggera tregua dal caldo su tutta la Regione. Come afferma Lorenzo Badellino di 3bmeteo.com, l’anticiclone subirà un certo indebolimento in Friuli Venezia Giulia per il transito di un impulso instabile diretto verso i Balcani. Ne conseguirà una giornata. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

Ancora pioggia e temporali: prosegue l'allerta meteo a Monza e in Brianza - Sulla Lombardia prosegue l’ondata di maltempo. Dopo il forte acquazzone che si è abbattuto nella tarda mattinata di oggi su Monza e sulla Brianza le previsioni per le prossime ore confermano una forte instabilità .

Romagna ancora alle prese con la pioggia, attesi temporali anche di forte intensità : estesa l'allerta meteo - Si annuncia un mercoledì all'insegna dell'instabilità sulla Romagna. La Protezione civile, attraverso un'allerta meteo gialla, comunica che "sono previste condizioni favorevoli allo sviluppo di temporali anche di forte intensità , con possibili effetti e danni associati, più probabili sul settore.

Ancora maltempo, nuova allerta gialla per pioggia e temporali  - È ancora maltempo in Toscana per un’intensa perturbazione atlantica in transito sulla regione. Fino alla tarda sera di oggi, lunedì 5, sono previsti temporali sparsi, anche di forte intensità , più probabili e insistenti sulle zone interne centro-settentrionali, mentre domani, martedì 6, le.

#pioggia #allertameteo #puglia Temporali estivi in arrivo sulla Puglia: allerta meteo per il pomeriggio Avviso che riguarda tutta la regione tranne il Salento

Pioggia e temporali in arrivo: allerta meteo su tutta la regione

