Cortona On The Move 2025

Il prossimo 17 luglio inaugura la 15a edizione del festival internazionale di fotografia Cortona On The Move, che quest’anno ha scelto Come Together come tema portante delle 23 mostre visibili nel borgo toscano fino al 2 novembre. Fino a domenica 20 luglio si danno appuntamento a Cortona i piĂą. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

In questa notizia si parla di: cortona - move - danno - luglio

A Cortona, dal 17 al 2 novembre, arriva Cortona On The Move 2025 - Arezzo, 28 maggio 2025 –  A Cortona, dal 17 al 2 novembre, arriva Cortona On The Move 2025 Ecco gli artisti e le mostre protagonisti di questa quindicesima edizione, dal tema Come Together.

Torna "Cortona On the Move". Fotografi da tutto il mondo - di Laura Lucente CORTONA Sono 23 le mostre e 76 gli artisti provenienti da tutto il mondo, dalla Palestina all’Iran, dalla Francia al Canada, dagli USA alla Russia, dall’Ucraina all’Italia che parteciperanno alla quindicesima edizione di Cortona On The Move.

Penultimo appuntamento con il progetto fotografico 12X12 di Cortona On The Move e at – autolinee toscane - Arezzo, 20 giugno 2025 – Penultimo appuntamento con il progetto fotografico 12X12 di Cortona On The Move e at – autolinee toscane.

Era il 14 luglio del 1902 e alle 9:47 del mattino, il campanile di San Marco — “el paròn de casa” come lo chiamano i veneziani — crollava su sé stesso, lasciando dietro di sé solo una nube di polvere e un silenzio attonito. Con questo scatto ricordiamo que Vai su Facebook

Cortona On The Move 2025 - Come Together - Mostra - Cortona - Sedi varie; Presentata la 15^ edizione di Cortona on the Move [video]; Fotografia, Cortona on the move indaga sul corpo.

Torna a luglio "Cortona on the move" - Agenzia Giornalistica Italia - Dall’11 luglio al 3 novembre 2024 torna a Cortona, nel cuore della Toscana, il festival internazionale di fotografia Cortona On The Move. Si legge su agi.it

Giovedì 11 luglio inaugura la 14^ edizione di Cortona On The Move - Giovedì 11 luglio inaugura la 14^ edizione di Cortona On The Move Il festival internazionale di fotografia che quest’anno ha scelto il corpo – Body of Evidence - lanazione.it scrive